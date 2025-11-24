DEVA Partisi’nde "İmralı" istifası: Kurucu isimlerden biri partiden ayrıldı

6 saat önce

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kurucu üyelerinden Abdurrahim Aksoy, partinin İmralı heyetine katılım konusunda sorumluluk almaktan kaçındığını gerekçe göstererek istifa etti.

Abdurrahim Aksoy, DEVA bileşenleri arasında yer alan Yeni Yol Grubu’nun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek heyete üye vermeme kararının ardından DEVA Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden istifasına dair açıklama yapan Aksoy, DEVA Partisi’nin İmralı heyetine katılım konusunda sorumluluk almaktan kaçındığını söyledi.

İstifa gerekçesini açıklayan Aksoy, “Kurucusu ve mensubu bulunduğum DEVA Partisi’nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı, Kürt sorununun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu ortaya koymuştur." dedi.