Neçirvan Barzani ile İyad Allavi, yeni hükümetin kurulması ve seçim sonrası süreci ele aldı

9 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Ulusal Uzlaşı Hareketi lideri İyad Allavi ile seçim sonuçları ve yeni hükümetin kurulması sürecini görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Irak Ulusal Uzlaşı Hareketi lideri İyad Allavi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi durum ile Irak Parlamentosu altıncı dönem seçim sonuçlarının değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, siyasi partiler arasında devam eden müzakereler ve Irak’ta kurulacak yeni federal hükümete ilişkin atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu bağlamda, Irak'ta federal hükümetin bir sonraki kabinesinin, içinde bulunulan aşamaya uygun şekilde oluşturulması yolunda atılması gereken adımlar vurgulandı.