Başkan Barzani'den Zaho SK taraftarlarına destek

1 gün önce

Başkan Mesud Barzani, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü'ne aday gösterilen Zaho Spor Kulübü taraftarlarına oy verdi.

Başkan Barzani ve ofisindeki tüm personeller, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından En İyi Taraftar Ödülü'ne aday gösterilen Zaho SK taraftarlarına oy verdi.

Barzani Ofisi, dünyanın dört bir yanındaki tüm Kürt ve Kürdistanlıları Zaho SK taraftarlarına oy vermeye çağırdı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani de Zaho taraftarlarına oy vererek, destek vermişti.

Zaho taraftarlarını desteklemek için buraya tıklayın

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.

FIFA'nın açıklamasına göre oyuncakların stadyuma atılması, Kürdistan, Irak ve Asya spor camiasının tanıdığı insani bir ruhu gösteriyor.