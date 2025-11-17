Neçirvan Barzani, FIFA'nın "Yılın Taraftarı" oylamasına katıldı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’ne aday gösterilen Zaho SK’yı destekledi.

Neçirvan Barzani, 16 Kasım Pazar günü yaptığı açıklamada, Zaho SK taraftarlarının 2025 yılının dünyanın en iyi taraftarı ödülünü kazanmasını desteklediğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, dünyanın neresinde olursa olsun tüm Kürtlerin FIFA'nın düzenlediği oylamaya katılıp Zaho taraftarlarına destek olmalarını talep etti.

Neçirvan Barzani, ayrıca FIFA'ya, Zaho taraftarlarını dünyadaki üç adaydan biri olarak seçtiği için teşekkür etti.

Zaho taraftarlarını desteklemek için buraya tıklayın

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.

FIFA'nın açıklamasına göre oyuncakların stadyuma atılması, Kürdistan, Irak ve Asya spor camiasının tanıdığı insani bir ruhu gösteriyor.