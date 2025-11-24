TBMM İmralı ziyaretini doğruladı: Olumlu sonuçlar alınmıştır

7 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesinin olumlu geçtiği ve sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığı bildirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Görüşmenin gerçekleştiği doğrulanan açıklamada, silah bırakma süreci, PKK’nin Türkiye’den çekilmesi ve 10 Mart Anlaşması’na yönelik soruların Öcalan tarafından yanıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, “Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.” denildi.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönünde azimli ve kararlı tutumunun sürdürüleceği vurgulandı.

Söz konusu açıklamanın tamamı şu şekilde:

“TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ilk toplantısını yaptığı 05 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 17 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18’inci toplantısında ise İmralı Cezaevinde Abdullah Öcalan’ı dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda 24 Kasım 2025 tarihinde heyet İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gitmiştir. Bu doğrultuda, Abdullah Öcalan tarafından 27 Şubat'ta yapılan Barış ver Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanlar alınmıştır. Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır. Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönünde azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.”

Süreç Komisyonu, bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi günü) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İstanbul’dan İmralı Adası'na helikopterle gitti.

Komisyon heyetinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden AK Parti) ise Hüseyin Yayman yer aldı.

TBMM Başkanlığı; 21 Kasım'da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üye tam sayının 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesini kararlaştırmıştı.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanılmıştı.

Oylamaya katılmayan CHP ise İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurmuştu. CHP'nin ardından bir değerlendirme yapan Yeni Yol grubu da İmralı heyetine üye vermeyeceklerini ilan etmişti.