İranlı Bakan Arakçi nükleer meseleyi görüşmek üzere Fransa'ya gidecek

8 saat önce

Fransa ve İran dışişleri bakanları, Tahran'ın nükleer programı ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Paris'te bir araya gelecek. İki ülke arasındaki tutuklu krizi de masada olacak.

Fransa Dışişleri Bakanlığından bugün (24 Kasım) yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’un 26 Kasım Çarşamba günü Paris'te İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geleceği bildirildi.

Görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler ile İran'ın nükleer programının ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, “Bu toplantı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ajansla iş birliğini en kısa sürede yeniden başlatması çağrısında bulunmak için bir fırsat olacaktır.” değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmenin bir diğer konusunun ise serbest bırakılmalarına rağmen hala Tahran'daki Fransız Büyükelçiliğinde tutulan ve İran'dan ayrılmalarına izin verilmeyen iki Fransız vatandaşının akıbeti olacağı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, birkaç hafta önce Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıl boyunca İran’da tutuklu bulunan Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris’in serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Bakan Arakçi ayrıca Fransa’da gözaltında tutulan İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari’nin de serbest bırakıldığını ve Paris’teki İran Büyükelçiliğinde bulunduğunu bildirmişti.

İRAN VE FRANSA ARASINDA TUTUKLU KRİZİ

Fransız vatandaşları Kohler ve Paris, Mayıs 2022’deki İran ziyaretleri sırasında casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve protestoları kışkırtmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üç yıldır İran’da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Evin Hapishanesi’nden çıkarıldı ve şu anda Tahran’daki Fransa Büyükelçiliğine doğru gidiyorlar. En kısa sürede Fransa’ya dönmelerini sağlamak için görüşmeler devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Fransa’da yaşayan 39 yaşındaki İranlı akademisyen Mehdiye İsfendiyari, Şubat 2025’te Lyon’da gözaltına alınmış, Hamas’a destek ve İsrail karşıtı paylaşımlar yapmakla suçlanmıştı. Paris Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından İsfendiyari’nin serbest bırakılması, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi yumuşatan karşılıklı bir adım olarak değerlendiriliyor.