Erbil'de faaliyet gösteren seccade fabrikası Arap ülkelerine ihracat yapıyor

2 saat önce

Seccade üretiminde faatliyet gösteren bir fabrika ürünlerini Arap ülkelerine ihaç ediyor.

Erbil'de 2021 yılında açılan seccade fabrikasının İstanbul'da da şubesi bulunmaktadır.

Bugüne kadar ürünlerini Cezayir, Suudi Arabistan olmak üzere birçok Arap ülkesine ürünlerini ihraç eden fabrikada seccadenin yanı sıra halı da üretilmektedir.

Fabrika işletmecisi Aya Kadri, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta ham madde kullanarak seccade ve halı üreten ilk fabrika olduk." dedi.

Erbil'in sanayi sektöründe hızla gelişen kentlerden biri olduğunu belirten Kadri, "Bu nedenle fabrikamizi Erbil'de kurmayı düşündük. Birçok alanda zirvede olan Erbil'i tekstil ve örgü yapımında da zirveye taşımayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetine sanayi sektörüne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Kadri, Cezayir ve Suudi Arabistan gibi birçok Arap ülkesine ihracat yaptıklarını söyledi.