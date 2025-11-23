İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

10 saat önce

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Hreyk Mahallesi'ne düzenlediği saldırıyla Hizbullah'ın en önemli komutanlarından birinin hedef alındığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirterek, saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını iddia etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise Dahiye bölgesine yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırıda, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın 3 roketle hedef alındığı ve çok sayıda ambulansın bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Öte yandan saldırıdan bu yana Beyrut semalarında insansız hava araçlarının (İHA) alçak irtifada uçuş yapmaya devam ettiği gözlemlendi.

- Saldırıda 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı aktarıldı.

- İsrail Hükümetinden "Beyrut saldırısı" açıklaması

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri olduğu savunulan bir ismin hedef alındığı iddia edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yaptığı istişare sonrası saldırı emrini verdiği ifade edilirken, saldırıda ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Heysem Ali Tabatabai'nin hedef alındığını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "İsrail’e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir" tehdidinde bulundu.

Katz, "İsrail ve vatandaşlarına yönelik tehditleri önlemek" bahanesiyle ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların sürdürüleceğine işaret etti.

- İsrail'in saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut’a düzenlediği saldırı öncesi ABD’yi bilgilendirdiğini öne sürdü.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak ise Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırının Hizbullah’ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söyledi.