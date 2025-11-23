İyad Allavi'den başkent Erbil'e ziyaret

9 saat önce

Irak Ulusal Hareketi Başkanı İyad Allavi, Kürdistan Bölgesi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmek üzere Erbil’e ziyaret gerçekleştirdi.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 23 Kasım 2025 Pazar günü, başkent Erbil’e ziyarette bulunan eski Irak Başbakanı ve Irak Ulusal Hareketi Başkanı Allavi ile beraberindeki heyeti, Erbil Valisi Umed Xoşnaw karşıladı.

Allavi'nin Erbil ziyareti sırasında Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkilileriyle bir dizi önemli görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.