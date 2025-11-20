Suudi Arabistan-ABD anlaşmaları 557 milyar dolara ulaştı

1 gün önce

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların 557 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalına konuşan Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ortaklığı güçlendirmek amacıyla farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Falih, Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların toplam değerinin 557 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

ABD'nin Suudi Arabistan'daki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu aktaran Falih, 2025'in iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin büyümesi yönünde önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Falih, 90 yılı aşkın tarihe dayanan Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin küresel çaptaki etkilerinin büyük olduğunu ifade etti.