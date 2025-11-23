Irak- Sünniler "Ulusal Siyasi Konsey" çatısı altında birleşme kararı aldı

8 saat önce

Sünni ittifak ve parti liderleri, 11 Kasım seçimlerinin ardından Bağdat’ta gerçekleştirdikleri zirvede güç birliğine gitme kararı alarak, “Ulusal Siyasi Konsey” çatısı altında birleşme kararı aldıklarını duyurdu.

Bağdat'taki beş ana Sünni parti, “ulusal sorumluluk” ve “kritik dönemin zorlukları” vurgusuyla 23 Kasım 2025 Pazar günü (bugün) Bağdat’ta toplantı gerçekleştirdi.

Siyade İttifakı lideri Hamis el-Hancer’in davetiyle düzenlenen genişletilmiş toplantıya Takaddum Partisi, Azim Partisi, Egemenlik (Siyade) İttifakı, Ulusal Hasm İttifakı ve Cemahir Partisi liderleri katıldı.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, tüm bu yapıların yeni bir çatı altında toplanacağı ve Ulusal Siyasi Konsey’in resmen kurulduğu duyuruldu.

Bildiride, “Siyasi ve toplumsal istikrarın korunması, anayasal hakların güvence altına alınması ve devlet kurumlarındaki temsilin güçlendirilmesi için çabaların birleştirilmesi elzemdir.” denildi.

Açıklamada, konseyin oluşturulmasının Irak'taki beş ana Sünni partinin tutum, görüş ve kararlarını birleştireceği belirtildi.

Ulusal Siyasi Konsey’in geçici bir oluşum olmayacağı ve 6. Yasama Dönemi boyunca düzenli toplantılarına devam edeceği kaydedildi.

Bildiride, konseyin kapılarının diğer siyasi aktörlere de açık olduğu vurgulanırken, Irak’ın birliğini ve istikrarını savunan; tüm bileşenlerin haklarını ayrım gözetmeksizin koruyan ilkelere bağlı kalınacağı ifade edildi.