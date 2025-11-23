Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan dünyaya İsrail çağrısı

8 saat önce

Lübnan, uluslararası topluma üstlenerek İsrail'in Lübnan ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için güçlü ve ciddi biçimde müdahale etme çağrısını yineledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından dünyaya seslendi.

İsrail’in saldırı düzenleyerek ateşkes çağrılarını reddettiğini belirten Avn, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığına karşı sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

Avn, "Yaklaşık bir yıldır ateşkese bağlı kalan Lübnan, uluslararası topluma, sorumluluk üstlenerek İsrail'in Lübnan ve halkına yönelik saldırılarını durdurmak için güçlü ve ciddi biçimde müdahale etme çağrısını yinelemektedir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 21 kişi yaralanmıştı.