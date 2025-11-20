Irak, ABD'ye en çok petrol ihraç eden ikinci ülke

1 gün önce

BD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ağustos ayında OPEC üyelerinden 40 milyon varilden fazla petrol ithal ettiğini ve Irak'ın ABD'ye en büyük ikinci petrol ihracatçısı olduğunu açıkladı.

İdarenin açıkladığı verilere göre ABD, ağustos ayında OPEC üyelerinden 40 milyon 394 bin varil petrol ithal etti.

Ağustos ayında Irak, 10 milyon 23 bin varil ile ABD'ye en büyük ikinci ham petrol ihracatçısı olurken, onu 12 milyon 93 bin milyon varil ile Suudi Arabistan ve 6 milton 716 bin varil ile Nijerya izledi.

ABD, Cezayir'den 3 milyon 853 bin varil, Libya'dan 3 milyon 179 bin varil, Venezuela'dan 1 milyon 205 bin varil, Kuveyt'ten 1 milton 71 bin varil ve Gabon'dan 684 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise 478 bin varil petrol ihtal etti.