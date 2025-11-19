ABD yaptırımları Irak'ın en büyük petrol sahasının kapanmasına yol açtı

2 gün önce

Irak'ın en büyük petrol sahası sıkıntıda ve üretim durdu. Sahayı yeniden faaliyete geçirmesi için yerel bir şirket bulmaya çalışmalarının başarılı olamayacağı tahmin ediliyor.

Rus petrol şirketi Luke Oil’ın, son günlerde Irak'taki West Qurna-2 petrol sahasındaki faaliyetlerini durdurması nedeniyle, sahada petrol üretimi durduruldu.

Şirket, Irak hükümetiyle bir sözleşmesi olduğunu ancak ABD yaptırımları nedeniyle sözleşmeyi sürdüremeyeceklerini ve Irak'ı terk etmek zorunda olduklarını belirtiyor.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Genel Müdürü Ali Şatri, “Luke Oil, anlaşma olmadan faaliyetlerini askıya aldı. ABD yaptırımlarının sorunlara yol açtığı doğru. Ancak, askıya alma tarihi açıklanmadan önce Irak tarafının karara katılması gerekiyor.” dedi.

Ali Şatri, ABD yaptırımları yürürlüğe girmeden önce Luke Oil'in operasyonlarını askıya alma kararı aldığını vurguladı.

SOMO Genel Müdürü Şatri’nin açıklamasına göre günlük yaklaşık 450 bin varil üretim kapasitesine sahip olan sahadan üretimi sürdürmek için Luke Oil'in yerini yerel bir şirketi alması planlanıyor.

ABD, Rusya'ya yeni bir yaptırım paketi uyguladı. Yeni yaptırımlar, ülkelerin Rus petrol şirketleriyle iş yapmasını engelliyor. Dolayısıyla, Luke Oil Irak petrolü üretirse, Irak yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı için mali haklarını ödeyemeyecek.

Alternatif olarak, ham petrol veya iki ülkeden birinin para birimi üzerinden nakit olarak ödemeler yapılabilir ancak Rus şirket, bu seçeneklerin hiçbirini uygulanabilir görmüyor.