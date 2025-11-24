Erbil'de Uluslararası Gıda ve Tarım Ürünleri Fuarı düzenleniyor

5 saat önce

Bu yıl Erbil'de sekincisi düzenlenen Uluslararası Gıda ve Tarım Ürünleri Fuarı'na 300'den fazla firma katılacak.

Fuarın organizatörü Hoşmdnd Muhammed, bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, fuarın sekizinci kez açılacağını ve amaçlarının Kürdistan Bölgesi'ni dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

20 ülkeden 352 firmanın katıldığı fuara 15 binden fazla ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Firmalardan 62'si yerli olup amaçları Kürdistan Bölgesi'ni dünyaya tanıtmaktır.

Fuar, Kürdistan Bölgesi'nde tarım sektörüne yapılan yatırımların son yıllarda önemli ölçüde arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.