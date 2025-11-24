Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

29 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesini görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Putin’in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan’ın görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini söylediği aktarıldı.

Açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.