Neçirvan Barzani'den BAE'nin yeni Erbil Başkonsolosuna destek

10 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni Erbil Başkonsolosu Ahmed Hasn Şahi'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, BAE’nin yeni Erbil Başkonsolosu Ahmed Hasn Şahi’yi başkent Erbil’de kabul etti.

Neçirvan Barzani, yeni görevinden dolayı Ahmed Hasn Şahi’yi tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi'nin diplomatik misyonlarını yerine getirebilmesi için her türlü kolaylığı ve desteği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki yüksek düzeydeki dostluk ilişkilerine vurgu yapılan görüşmede, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve her alanda ortak iş birliğinin genişletilmesi yönündeki ortak arzu dile getirildi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durumun da ele alındığı görüşmede, Parlamento seçimleri konusu ve siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin farklı pazar ve sektörlerinde iş imkanları yaratılması ve BAE'nin yatırım yapmasının teşvik edilmesi konusunda detaylıca ele alındı.