Trump: Venezuela’yı dost bir ülke olarak görmüyoruz

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğrularken, görüşme içeriğine ilişkin detay vermedi.

Donald Trump, Florida'dan başkent Washington’a dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Venezuela ile yaşanan krize de değinen Trump, Venezuela hava sahasına yönelik uyarının neden yapıldığı sorusu üzerine "Çünkü Venezuela’yı çok dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize milyonlarca insan gönderdiler; muhtemelen bunun da ötesinde bir sayı. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemizde olmamalıydı: Hapishanelerden gelenler, çeteler, uyuşturucu satıcıları. Ülkemize giren bu kişilerin hiçbiri burada olmamalıydı. Pek çok sorun ve uyuşturucu problemine neden oldular." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD’nin Venezuela hava sahasıyla ilgili uyarısı saldırı sinyali mi?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Trump, "Bundan hiçbir anlam çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD basınının gündeme taşıdığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü yönündeki iddiayı da ilk kez doğruladı.

"Maduro ile telefon görüşmesi oldu mu?" sorusuna "Cevabım evet, ancak bu konuda yorum yapmak istemiyorum." yanıtını veren Trump, gazetecilerin ısrarına rağmen görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

Trump, "Görüşme iyi geçti diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya ise, "İyi geçtiğini söyleyebilirim." yanıtını verdi.