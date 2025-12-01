Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: "Terörsüz Türkiye" gündemde

8 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, barış sürecinde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek.

TRT'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi günü) yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Barış süreci

Gündemin ilk sırasında, barış süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Suriye'deki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) konusu da ele alınacak.

Ekonomik göstergeler

Kabinede, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler de gündemde. 2026 bütçesine dair görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.