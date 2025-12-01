Peter Galbraith: Kürtlerle anlaşma olmadan Irak'ta hükümet kurulmaz

7 saat önce

ABD'li siyasetçi ve diplomat Peter Galbraith, Başkan Mesud Barzani'nin yeni Irak Hükümetinin kurulması için öne sürdüğü şartlara desteğini belirterek, Bağdat'ın anayasaya uyması gerektiğini söyledi.

Peter Galbraith, 30 Kasım 2025 Pazar günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Mevcut ABD yönetimi, anayasanın uygulanmasını Irak için bir koşul haline getirmelidir." dedi.

Başkan Barzani'nin Irak'ın anayasayı uygulamasına ilişkin açıklamalarına işaret eden Galbraith, Başkan Barzani'nin mesajının açık ve önemli olduğunu, bunu Irak Hükümetinin kurulması için bir koşul olarak koyduğunu ifade etti.

Irak'ta Kürtlerle anlaşma olmadan hiçbir hükümetin kurulmayacağını vurgulayan Galbraith, ABD'nin Irak Hükümetinin kurulmasına ilişkin şartları hakkında şunları söyle:

"ABD, bir sonraki Irak hükümetinin müdahalelerden uzak olmasını istiyor. Bu nedenle yasa dışı silahlı grupların hükümette yer almasına izin vermiyor."

ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkileriyle ilgili olarak, Peter Galbraith, "ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkileri 1991 yılına dayanıyor. Kürtler her zaman ABD'nin iyi müttefiklerinden biri olmuştur." dedi.