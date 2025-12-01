Neçirvan Barzani ve Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu bölgedeki durumu görüştü

6 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Çek Cumhuriyeti’nin yeni Erbil Başkonsolosu Lukas Gjuric'e tam desteğini ifade etti.

Neçirvan Barzani, 30 Kasım 2025 Cumartesi günü, Çek Cumhuriyeti’nin Erbil Başkonsolosu Gjuric'i kabul etti.

Çek Başkonsolosluğuna yeni atanan Gjuric'i tebrik eden Neçirvan Barzani, görevinde başarılar diledi ve kendisine tam desteğini yineledi.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ne yardımlardan dolayı Çek Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin Çek Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirme arzusunu dile getirdi.

Çek Cumhuriyeti Başkonsolosu ise ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin her alanda, özellikle ekonomik alanda iş birliğinin genişletilmesi için çalışacağını vurguladı.

Lukas Gjuric ayrıca Kor Mor gaz sahasına yapılan terör saldırısı şiddetle kınandı.

Toplantıda ayrıca bölgedeki genel durum ve iki tarafın ortak çıkarlarını ilgilendiren konular ele alındı.