Leaf: Yeni konsolosluk binasının açılması ABD'nin bölgeye olan bağlılığının bir göstergesi

1 saat önce

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, ülkesinin Erbil'deki en büyük konsolosluğunun açılmasının, Washington'ın Kürdistan Bölgesi'ne ve ortak tarihlerine olan bağlılığının açık bir mesajı olduğunu söyledi.

Barbara Leaf, 2 Aralık 2025 Salı günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk oldu.

ABD'nin Erbil'deki en büyük konsolosluğunun açılmasıyla ilgili Leaf, "Erbil'deki en büyük ABD konsolosluğunun açılması, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin gücünün bir göstergesidir. Bu yeni bir binanın açılışından ziyade, çok büyük bir proje, ABD'nin Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerini genişletiyor. Washington'ın Kürdistan Bölgesi'ne ve ortak tarihlerine olan bağlılığının açık bir mesajıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Orta Doğu'daki durumun çok değiştiğini ve bölgede yeni gelişmeler yaşandığını ve Kürt liderliğinin barışçıl diyalog kararlarının olumlu olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Washington arasındaki ilişkilerin geliştiğine inandığını belirten Leaf, Washington'ın, Kürt partilerinin Bağdat'ta sorumlu ve üretken bir hükümet kurmak için bir koalisyon oluşturmasını istediğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'nin son altı yılda birkaç kez saldırıya uğradığını hatırlatan Barbara Leaf, bu saldırıların tamamen kabul edilemez olduğunu ve Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını ve çıkarlarını tehdit ettiğini ifade etti.

Barbara Leaf ayrıca, "Irak liderleri, bu saldırıların bir daha yaşanmaması için cesur kararlar almalı ve yasa dışı grupları silahsızlandırmalıdır." dedi.