Fuad Hüseyin ve Michael Rigas, yeni hükümetin kurulmasını görüştü

2 saat önce

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas, yeni Irak Hükümetinin anayasal takvimlere uygun şekilde hızla kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Fuad Hüseyin, bugün (2 Aralık 2025 Salı günü) Bağdat'ta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas'ı karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Irak–ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak iş birliği çerçevesinin takibi ele alındı.

Açıklamada, toplantıda bölgedeki bölgesel ve uluslararası zorlukların değerlendirildiği, özellikle Suriye ve İran’daki durum ile gerginliğin azaltılması ve istikrarın güçlendirilmesi için diyaloğun önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Fuad Hüseyin görüşmede, bölgesel gerginliğin azaltılmasının önemini vurgulayarak, Irak’ın istikrarı destekleyen yapıcı rolünü anlattı.

Seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi hareketliliğe değinen Hüseyin, hükümetin anayasal takvimlere uygun şekilde hızla kurulmasının gerekliliğini, siyasi güçler arasındaki dengeye bağlılığın demokratik sürecin düzenli işlemesi için şart olduğunu ifade etti.

Bakan Hüseyin, seçimlerdeki olumlu atmosferi ve yüksek katılım oranını memnuniyetle karşıladığını aktararak, ülkedeki siyasi istikrarın sürdürülmesinin önemine işaret etti. Ayrıca, ABD’nin Erbil’deki yeni konsolosluğunu yakında açacak olmasını olumlu karşıladı ve Basra’daki ABD konsolosluğunun yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Irak ve ABD arasında ekonomi, altyapı ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemine değinen Hüseyin, Amerikan şirketlerinin Irak’a dönmesini destekleyecek adımların atılması gerektiğini belirtti. Irak’taki güvenlik istikrarına dikkat çekerek, ABD’nin Irak’a ilişkin seyahat uyarılarını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas ise Irak’ın güvenlik ve istikrar alanındaki ilerlemesini takdir ettiklerini belirterek, ülkesinin bu çabaları desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Bölgedeki siyasi, ekonomik ve güvenlik zorluklarının çözümü için bölgesel ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çeken Rigas, Irak Hükümetiyle pozitif ikili ilişkileri sürdürme kararlılığını vurguladı.