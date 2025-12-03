BM, İsrail’in Golan bölgesinden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti

5 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesinden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti.

BM Genel Kurulunun son oturumunda, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesinden çekilmesi çağrısı yapan ve Mısır tarafından sunulan karar tasarısı, oylamaya sunuldu.

"Suriye'nin Golan'ı" başlıklı tasarının oylamasında 123 üye ülke "evet" oyu, İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülke de "hayır" oyu kullanırken, 41 ülke de çekimser kaldı.

Oylamadan önce kürsüye geçen Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, karara destek verdiklerini söyledi.

Karar, İsrail'e Suriye'den çekilmesi çağrısı yapıyor

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, İsrail'in Suriye Golan bölgesini işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ve Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı kararına aykırı ilan ediyor.

İsrail'in, Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına bugüne kadar uymadığı beyan edilen kararda, "(Karar) Suriye Golan'ının devam eden işgali ve fiili ilhakının, bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmanın önünde bir engel teşkil ettiğini bir kez daha tespit eder." deniliyor.

Kararda, İsrail'e, Suriye ve Lübnan hatlarında müzakereleri yeniden başlatmaya ve önceki anlaşmalarda varılan taahhütlere saygı gösterme çağrısı yapılarak, İsrail'den, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması amacıyla işgal altındaki tüm Suriye Golan bölgesinden 4 Haziran 1967 sınırına kadar çekilmesi bir kez daha talep ediliyor.

BM Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak dünya kamuoyunun görüşünü yansıtması bakımından önemi görülüyor.

“İşgal altındaki Golan Suriye toprağıdır ve onun tamamını İsrail'den geri alma hakkına sahibiz”

Öte yandan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Ulabi, ülkesinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nin tamamını İsrail'den geri alma hakkı olduğunu savundu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre İbrahim Ulabi, her iki tarafın güvenlik endişelerini gidermek amacıyla Suriye'nin İsrail ile görüşmelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın gözetiminde yapıldığını söyledi.

İsrail ile yapılan bu görüşmelerde işgal altındaki Golan Tepeleri'nin geleceğinin hiçbir şekilde ele alınmadığını vurgulayan Ulabi, Suriye'nin, barışçıl ve diplomatik yolları önceliklerinin en başına koyduğuna dikkati çekti.

Ulabi, işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve ülkesinin onun tamamını İsrail'den geri alma hakkı olduğunu belirtti.

Golan Tepeleri ve işgal sorunu

İsrail, Filistinliler tarafından "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) olarak adlandırılan 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadası ile o dönemde Mısır'ın kontrolünde bulunan Tiran ve Sanafir adalarını işgal etmişti.

Golan Tepeleri, Suriye'nin 14 ilinden biri olan Şam'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kuneytra'da yer alıyor. Kuneytra, İsrail'in 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda tamamen yıktığı il merkezi ile Fik kentinden oluşuyor.

Suriye, 1973'te Mısır ve diğer bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla 1967'de işgal edilen Arap topraklarını geri almak için askeri harekat başlatmıştı. "Ekim Savaşı" olarak da bilinen girişim başarısız olmuştu.

İsrail ve Suriye, 1974'te Golan Tepeleri'ndeki kuvvetlerini geri çekerek askeri çatışmayı sonlandırmaya razı oldu. Aynı yıl barış gücü askerleri bölgeye konuşlandırıldı.

İsrail, Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.