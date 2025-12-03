Yeşil Irak Gözlemevi "iklim değişikliği" konusunda uyardı

3 saat önce

Irak’ın tehlikeli boyutlara ulaşan iklim değişikliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılırken, içinde bulunulan kış mevsiminin son birkaç on yılın tarihindeki en kısa kış olacağı belirtildi.

Yeşil Irak Gözlemevi, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) yaptığı açıklamada, “Irak takvime göre kış mevsimine girmiş olsa da hava koşulları kış aylarında olması gerektiği gibi değil. Öğleden sonra sıcaklıklar hala yüksek seyrederken, sadece gece ve sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor.” denildi.

Söz konusu olgunun iklim değişikliği nedeniyle yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, şu sözler yer aldı:

“Bir çözüm bulunmazsa, mevsimsel sistem bozulacak. Eskiden kış ekim ayında başlayıp nisan ayına kadar sürerdi, ancak şimdi vatandaşlar gerçek soğuğu bu zamana kadar hissedemiyor. Ayrıca kış mevsimi muhtemelen şubat sonu veya mart ayında sona erecek.”

Vatandaşların, önümüzdeki yıllarda kış mevsiminin tamamen ortadan kalkacağı ve havaların sıcak geçeceği, yaz mevsiminin ise her yıl nisan ayından ekim ayına kadar uzayacağı endişesine kapıldığı vurgulandı.