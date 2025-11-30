Yolcuları taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

3 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre A.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Habede kazada otobüsteki iki yolcunun hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan İsmail Hakkı Güngör, Elazığ'dan Denizli'ye ablasını ziyarete gittiğini söyledi.

Üçüncü moladan sonra koltuğu değiştirdiğini ve emniyet kemerini hiç çıkarmadığını belirten Güngör, "Gerek havanın yağışlı olması, gerek şoförün dikkatsizliği ani frenden dolayı araç kayarak şarampole devrildi. Hemen 112'yi aradık. Yaralıları çıkardık. Ambulans hemen geldi. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Kötü bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.