Genel

Fransa'da 3 katlı binada yangın: Can kaybı var

dünya Fransa

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetindeki 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Meurthe-et-Moselle Valiliğinin açıklamasına dayandırılan ulusal basındaki haberlere göre vilayete bağlı Nancy şehri yakınlarında bulunan Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde yangın çıktı.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment