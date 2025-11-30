Fransa'da 3 katlı binada yangın: Can kaybı var
Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetindeki 3 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Meurthe-et-Moselle Valiliğinin açıklamasına dayandırılan ulusal basındaki haberlere göre vilayete bağlı Nancy şehri yakınlarında bulunan Neuves-Maisons'taki 3 katlı binada gece saatlerinde yangın çıktı.
Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 70 itfaiyecinin müdahalede bulunduğu yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yangının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.