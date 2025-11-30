Başkan Barzani, Zaho Uluslararası Kitap Fuarı'nı açtı

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Zaho'da düzenlenen 1. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı.

Mesud Barzani, bugün (30 Kasım 2025 Pazar günü) Zaho'da düzenlenen 1. Uluslararası Kitap Fuarı'nı açtı.

Başkan Barzani, açılışın ardından fuar alanındaki standları gezerek incelemelerde bulundu.

10 farklı ülkeden 50 yayınevinin katıldığı fuarda, 20 binden fazla farklı kitap sergilenmektedir.

Fuar altı gün boyunca; her gün 10:00 - 18:00 saatleri arasında kitapseverleri misafir edecek.

Ayrıca fuar kapsamında birçok kültürel etkinlik düzenlenecek.