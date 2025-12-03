ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Kürdistan Bölgesi'nde bulunmaktan mutluyum

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas, ülkesinin en büyük konsolosluk binasının açılışında, "Kürdistan Bölgesi'nde bulunmaktan mutluyum." dedi.

Michael Regas, bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba günü) başkent Erbil'de düzenlenen ABD'nin en büyük kosolosluk binasının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Regas, "Bu, yeni konsolosluk bir binadan ziyade, Kürdistan Bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri arasında var olan güçlü değerlerin ve ilişkilerin kanıtıdır. Ortak çıkarları genişletmek için bir platform olacak bina inşasında, en iyi Amerikan mimar ve tasarımı kullanıldı." ifadelerini kullandı.

"Güçlü ve kalıcı bir Kürdistan Bölgesi'nin varlığı, ABD'nin Irak ile ilişkilerinin temel bir unsurudur." diyen ABD'li yetkili, Kürdistan Bölgesi'ni bölgede "güvenlik ortağı ve güvenilir bir ses" olarak nitelendirdi.

Kor Mor'a yapılan terör saldırılarını kınayan Regas, faillerin adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'li yetkili, ABD yönetiminin ticarete öncelik verdiğini ve ABD şirketlerini Kürdistan Bölgesi'nde çalışmaya teşvik ettiğini söyledi. Ayrıca, Irak-Türkiye petrol boru hattının açılmasına da destek verdiğini ifade eden yetkili, bunu enerji bağımsızlığı ve tüm tarafların çıkarları için önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Michael Regas, ülkesinin Irak ve Suriye'deki dini ve etnik azınlıkların haklarını koruma taahhüdünü yineledi ve topluluklar için ABD'den daha güçlü bir dost olmadığını söyledi.