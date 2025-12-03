İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'den çıkışlar için açıyor

1 saat önce

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın birkaç gün içinde sadece Gazze'den Mısır'a geçişlerin sağlanması için açılacağını duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin yeni bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürürlükte olan ateşkes anlaşması ve İsrail hükümetinin talimatları doğrultusunda Refah Sınır Kapısı'nın gelecek günlerde açılacağı bildirildi. Ancak, sadece Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçişlere izin verileceği vurgulandı. COGAT, Gazze Şeridi'nden çıkışlarda İsrail ile Avrupa Birliği'nin (AB) bölgedeki misyonu tarafından verilecek onayların ardından kişilerin işlemlerinin Mısır ile yürütülen işbirliği sayesinde kolaylaştırılacağını açıkladı.

COGAT'ın açıklamasında, sınır kapsının açılacağı tarihe ilişkin bir bilgi verilmedi. Söz konusu gelişme kapsamında bölgeye insani yardım malzemelerinin girişinin kolaylaştırılması öngörülmüyor.