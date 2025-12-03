Neçirvan Barzani ve Michael Regas: Kor Mor saldırısının failleri cezalandırılmalı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ülkesinin yeni konsolosluk binasının açılışı için başkent Erbil'e gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas'ı kabul etti.

Neçirvan Barzani, bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba günü) ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas ile bir araya geldi.

Görüşmede Neçirvan Barzani, Regas'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretin ABD'nin Kürdistan Bölgesi ve Irak ile uzun vadeli ve stratejik ilişkilerini sürdürme kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Neçirvan Barzani ayrıca, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne her alanda sağladığı destek ve yardımlardan dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durumunun ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısının hedef alınması gerektiğini vurguladı. Faillerin adalete teslim edilmesi ve silahların yalnızca devletin elinde olması gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri, Irak Parlamento seçimlerinin sonuçları, DAİŞ tehdidi, bölgedeki son gelişmeler ve iki tarafın ortak çıkarlarını ilgilendiren konular ele alındı.

Görüşmeye ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris ve çok sayıda yetkili katıldı.