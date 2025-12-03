Başbakan Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas ile görüştü.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 3 Aralık Çarşamba günü Erbil'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas ile bir araya geldi.

Michael Regas 2 Aralık Salı günü Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret ederken, Çarşamba sabahı ise Erbil'e geldi. Irak ve Kürdistan yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Kürdistan Bölgesi ziyaretinin amacı, Erbil'deki ABD'nin en büyük konsolosluk binasını açmak.