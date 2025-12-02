Amedi'de Tahin Festivali düzenlenecek

8 saat önce

Duhok'un Amedi ilçesindeki tahin üreticileri önümüzdeki hafta düzenlenek Tahin Festivali'ne katılmak için hazırlıklara başladı.

Fabrika sahibi Süleyman Hasan, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Ürünlerimizi halkın hizmetine sunmaya hazırlıklara başladık." dedi..

Amedi'de 40'tan fazla tahin değirmeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yılda sadece iki sezon faaliyet gösteriyor ve hepsi en iyi ve en lezzetli tahini üretmek için yarışıyor. Bu yemeklerin temel şartlarından ve özelliklerinden biri de Kürdistan susamının kullanılmasıdır.

Amedi'deki festivalin organizatörlerinden Eyhab Bayar, "Tahin'e çok fazla talep var. Genel olarak bu yıl Amedi bölgesinde üretim çok iyi. Amedi ilçesinde bu yıl üretimi 100 tonu aşan susamın, 3. Tahin Festivali'nde büyük miktarlarda satılması planlanıyor." sözlerini sarf etti.