Meta, 16 yaş altı çocukların hesaplarını kapatmaya başladı

2 saat önce

Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin yürürlüğe girmesine günler kala, ABD'li teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram'da yaklaşık yarım milyon hesabı kapatmaya başladı.

10 Aralık'ta uygulamaya konulacak yasak kapsamında Meta, bugün itibarıyla 16 yaş altı olduğunu tespit ettiği kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakma sürecine girdi.

Meta, Avustralya'da bu kullanıcıların yeni hesap açmasını da engellemeye başladı.

Meta tarafından yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların Instagram, Threads ve Facebook'taki dijital içeriklerini indirebileceği, 16 yaşına girmeden önce hesaplarının yeniden açılabileceğine dair bilgilendirilecekleri ve içeriklerinin "aynı şekilde geri yükleneceği" belirtildi.

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, yaptığı açıklamada, yaş doğrulama sisteminin mevcut hesapları filtrelemesinin zaman alacağını ancak düzenlemenin geri adım atılmadan uygulanacağını vurguladı.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.