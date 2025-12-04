DEM Parti Sözcüsü: Tutanaklar komisyonda açık bir şekilde okunmalı

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmenin tutanaklarının açıklanması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin açıklama yapı.

PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmenin tutanaklarının açıklanması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Sürecin toplumsallaşması ve sürecin şeffaflığı bizim açımızdan hayati bir önem taşıyor. Süreç şeffaf ilerlemeli ve toplumla paylaşılması gereken her şey; ama her şey hiçbir şekilde gizlenmeden paylaşılmalı. Komisyonun bugüne kadar yaptığı tüm dinleme tutanaklarına biz Meclisin internet sitesinden açık bir biçimde görebiliyoruz. 3 üye İmralı Adası'na Sayın Öcalan'la görüşmeye gitti ve 3 katılımcının da imzaladığı tutanak açık bir şekilde komisyonda okunmalı." sözlerini kullandı.

Hiçbir şeyin gizli kalmaması gerektiğini ifade eden Doğan, "Ya da işte şöyle başlıklar istenmedi, böyle talepler yoktu, şu vardı, bu yoktu gibi tercümeye gerek yok. Dolaylı anlatıma gerek yok. Doğrudan anlatıcısı olanın mesajları kamuoyuna ve komisyona aktarılmalı. Komisyona aktarılanlara ise isteyen herkes ulaşabilmeli." dedi.

Tüm siyasi partilerin bundan sonra demokratikleşme için ortak çalışması gerektiğini belirten DEM Parti Sözcüsü, "Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bu başlıklarla ilgili ortak bir tutum belirlememiz gerekir. Ayrıca bu tutumu geri dönüşsüz bir şekilde belirlemek gerekir. Adalet için, demokrasi için, eşit bir kardeşlik hukuku için söz konusu geri dönüşsüz hali kararlılık ve siyasi cesaretle ifade edebiliriz. Bu konuda da elimizden geleni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu ve yapmakta olduğumuzu yinelemek istiyoruz. Çatışmalı sürecin sonlandırılması ve kalıcı bir biçimde nihayete erdirilmesi, hepimizin ortak geleceği açısından en kritik konu. Bu adımın gereği olan yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi de toplumdaki en büyük beklenti olan demokratikleşmenin önünü açacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

İlham Ahmed'in DEM Parti tarafından düzenlenecek Uluslararası Barış ve Demokrasi Konferansı'na katılması gerektiğini yineleyen Ayşegül Doğan, "Uluslararası pek çok konuğun davetli olduğu bir konferans gerçekleştireceğiz ve İlham Ahmed'de bu konulardan biriydi. Fakat İlham Ahmed üzerinden tartışma açıldı. Gelecek mi, gelmeyecek mi tartışması var. Bu henüz netleşmedi ancak bizim DEM Parti olarak talebimiz İlham Ahmed'in bu konferansa katılabilmesidir. Sayın Ahmed, tıpkı Duhok'ta bir konferansa katılabildiği gibi İstanbul'da da bir konferansa katılabilmelidir." dedi.