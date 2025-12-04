Irak Merkez Bankasından teröristlerin mal varlıklarının dondurulması listesine ilişkin açıklama

3 saat önce

Irak Merkez Bankasına bağlı Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi, Resmi Gazete'de (El-Vekayi el-Irakiyye) yayımlanan karar hakkında bir açıklama yaptı.

Komite, 17 Kasım 2025 tarihli ve 4848 sayılı sayıda yayımlanan 2025/61 sayılı kararın, Malezya’nın talebi ve BM Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı kararı kapsamında, DAİŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin olduğunu belirtti. Ancak listede, söz konusu iki terör örgütüyle bağlantısı bulunmayan bazı parti ve oluşumların da yer aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Irak tarafının onayının sadece DAİŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişi ve yapılara yönelik olduğu, diğer isimlerin ise tasnif öncesi yayımlanan liste nedeniyle sehven eklendiği ifade edildi.

Komite, yanlışlıkla eklenen bu parti ve oluşumların düzeltme kapsamında listeden çıkarılacağını ve Resmi Gazete’de gerekli tashihlerin yapılacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

Irak Adalet Bakanlığı tarafından yayımnlanan 17 Kasım 2025 tarihli ve 4848 sayılı Resmi Gazete'de (El-Vekayi el-Irakiyye), Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine bağlı "Terörist Varlıklarını Dondurma Komitesi"nin kararlarına yer verilmişti.

Bu sayıda yer alan karara göre Irak Hükümeti, Yemen'deki Husiler ile Lübnan Hizbullahı'nı terör örgütleri listesine eklemişti.

Kararda, 2015 tarihli Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası'na dayanılarak, Lübnan Hizbullahı ve Yemen'deki Husi Hareketi'nin "terör eylemlerine katıldıkları" gerekçesiyle mal varlıklarının dondurulduğu kaydedilmişti.