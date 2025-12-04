Kurtulmuş: Komisyon, dinleme safhasını tamamladı, raporlama aşamasına girdi

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, barış sürecine ilişkin, "Komisyon, dinleme safhasını tamamladı, rapor dönemine geçiyoruz." dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretinin ardından bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) ilk kez toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş "Süreç devlet politikasıdır. Daha hassas bir sürece girildi." dedi.

Kurtulmuş, sürecin hassas bir noktaya geldiğini, "Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz." sözleriyle değerlendirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bundan sonra raporlama faslına geçiyoruz. Müşterek kanaatleri paylaştığımız raporu ümit ediyorum. Bununla bu tarihi süreç önemli eşiği atlatacaktır. Daha evvel burada üyesi bulunan partilerden kendi raporlarını istirham etmiştik. Bunların hepsini kaydediyor ve bu süreci resmi tutanaklara alıyoruz. Bu rapora neler gündeme getirilmesi ile ilgili fikirleri alacağız. Sürecin ne kadar hassas noktaya geldiği görülüyor. Her sözün nasıl tesirli olduğu bir sürece giriyoruz. Burada 100 düşünüp bin düşünüleceği günlere giriyoruz. Ortak olduğumuz nokta terör sona ersin ocaklar sönmesin, ülkemizin geleceği karanlık ellere teslim edilmesin."