ABD'nin en büyük konsolosluğunun açılışı Erbil’le ilişkileri olumlu yönde etkiliyor

3 saat önce

ABD'nin Erbil'deki en büyük konsolosluğunun açılışı, ABD-Erbil ilişkilerinde yeni bir stratejik aşamanın başlangıcına işaret ediyor.

Dış İlişkiler Ofisinin siyasi ve diplomatik işlerden sorumlu kıdemli danışmanı Saman Sorani, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, konsolosluğun açılmasını değerlendirdi.

Saman Sorani, “Bu konsolosluğun açılmasıyla birlikte, Kürdistan Bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler yeni bir stratejik aşamaya girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri artık Kürdistan Bölgesi'ni önemli ve stratejik bir ortak olarak görmektedir.” dedi.

Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı ve ilerlemesinin ABD'nin bölgedeki politikaları açısından önem taşığını belirten Saman Sorani, ABD’in Erbil ile diplomatik ilişkilerinin yanı sıra özellikle enerji alanında ticari ve ekonomik bağlarını da genişlettiğini dile getirdi.

"Dünyanın en büyük ABD konsolosluğunun açılması, Erbil'deki istikrarın ve Başbakan’ın (Mesrur Barzani) Erbil ile Washington arasındaki ilişkileri genişletme çabalarının bir sonucudur.” diyen Sorani’ye göre ABD için Erbil artık Orta Doğu'nun en istikrarlı ve barışçıl başkenti konumunda.