14 yıl sonra bir ilk; BMGK heyeti Şam'da

43 dakika önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, 14 yıl aradan sonra, ülkenin özgürlüğe kavuşmasının birinci yıl dönümünde Suriye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, BMGK üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam’daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra ilk kez toplu şekilde Suriye’ye ziyarette bulunmuş oldu.

Ahmed Şaraa’ya Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani ve bazı kabine üyeleri eşlik etti.