Kürdistan Bölgesi-İspanya ilişkilerinde akademik iş birliği güçleniyor

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi ile İspanya Krallığı arasındaki akademik ve bilimsel ilişkiler aralarında imzalanan mutabakat zaptıyla yeni bir aşamaya girecek.

Bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) Dış İlişkiler Ofisinin desteğiyle, Kürdistan Bölgesi Hükümeti İspanya Temsilciliği, Morcia Üniversitesi ile önemli bir mutabakat zaptı imzaladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İspanya Temsilcisi Darewan Haci Hamid, Morcia Üniversitesinin İspanya ve Avrupa'da güçlü bir konuma sahip olması nedeniyle bu adımın büyük bir diplomatik başarı olduğunu söyledi.

Darewan Haci Hamid, İspanya'nın gelişmiş bir araştırma sistemine sahip olduğunu ve bu deneyimin Kürdistan Bölgesi'ne aktarılmasının çok faydalı olacağını vurguladı.

Mutabakat kapsamında, Kürdistan Bölgesi Yükseköğretim Bakanlığı ile İspanya arasındaki ilişkiler daha ileri bir seviyeye taşınacak.

Bu mutabakat zaptının önemi, Murcia Üniversitesinin Avrupa'nın en önemli akademik merkezlerinden biri olmasıdır.

Bu mutabakt zaptının imzalanması, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin izlediği akademik diplomasi stratejisinin bir parçasıdır.