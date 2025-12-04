Başbakan Barzani’den BAE’ye resmi ziyaret

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani resmi bir ziyaret çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye ulşatı.

Başbakan Barzani, bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) resmi bir ziyaret için BAE'ye ziyarette bulundu.

Abu Dabi'de havalimanında BAE Dışişleri Bakanlığı Devlet Bakanı Said El-Haciri tarafından karşılanan Mesrur Barzani, ziyaret çerçevesinde BAE'li üst düzey yetkililerle bir araya gelerek, ikili ilişkilerdeki son gelişmeler ve Irak ile bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.