Mesrur ​​Barzani: Hristiyan mezarlıkları onarılsın ve saldırganlar cezalandırılsın

31 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bir Hristiyan mezarlığına yönelik tahribatı kınayarak, mezarlığın derhal onarılmasına karar verdi ve güvenlik güçleri failleri tutuklamakla görevlendirildi.

Hükümetten bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) yapılan açıklamada, Koye'deki bir Hristiyan mezarlığına yapılan saldırı yıkıcı ve utanç verici bir eylem olarak nitelendirildi.

Açıklamaya göre ilgili tüm devlet kurumlarına derhal soruşturma başlatmaları ve faillerin ağır şekilde cezalandırılmaları talimatı verildi.

Açıklamada, "Hristiyan kardeşlerimize bir güvence mesajı olarak ve bu istenmeyen eylemin izlerini silmek amacıyla, Başbakan Mesrur Barzani'nin doğrudan talimatıyla mezarlığın onarılmasına karar verildi." denildi.

Hristiyanların Kürdistan topraklarının ve tarihinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, hükümetin Kürdistan Bölgesi'nin bilinen birlik ve beraberlik örneğine kimsenin dokunmasına izin vermeyeceği vurgulandı.

Dün gece kimliği belirsiz kişiler, Koye'de bir Hristiyan mezarlığına saldırmıştı.