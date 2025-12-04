Başbakan Barzani, BAE Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile BAE arasında çeşitli alanlarda iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Mesrur ​​Barzani, bugün (4 Aralık 2025 Perşembe günü) Abu Dabi'de BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile BAE arasında çeşitli alanlarda dostane ilişkilerin, iş birliğinin ve koordinasyonun daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca Irak ve bölgedeki genel duruma ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.