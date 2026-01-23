Kobani kuşatma altında: Kentte insani felaket kapıda

55 dakika önce

Suriye Arap Ordusu ve Şam Hükümetine yakın silahlı gruplar tarafından günlerdir kuşatma altında tutulan Kobani’de insani durum alarm veriyor. Kar yağışı ve dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte elektrik, su ve internet kesik; gıda ve ilaç stokları tükenmek üzere.

Kobani’de yaşayan avukat Mustafa Şeyh Muslim, bugün (23 Ocak 2026 Cuma) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, kentin durumunun son derece kötü olduğunu belirtirken, Suriye ordusunun saldırılarının devam ettiğini ve kente insani yardım ulaştırılmasının fiilen engellendiğini vurguladı.

Sahadaki son durumu aktaran Muslim, "Suriye Arap Ordusunun Kobani ve çevresine yönelik saldırıları bugün öğle saatlerine kadar sürdü, kentten ağır silah sesleri duyuldu. Ancak doğu cephesinde saldırılar kısmen durmuş durumda." dedi.

Muslim, "Aktan" hapishanesinden kurtulmayı başaran bir kafilenin Kobani’ye ulaştığını bildirdi.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen halkın bu grubu "Özgür Kadın" heykeli önünde karşıladığını belirten Muslim, hapishaneyi korumakla görevli kişiler arasında çok sayıda yaralı olduğuna dair teyit edilmemiş bilgiler bulunduğunu söyledi.

Kobani’de elektrik, içme suyu ve internet gibi temel hizmetlerin tamamen kesildiğini aktaran Şeyh Muslim, halkın dış dünyayla bağlantısının koptuğunu kaydederek, "Resmi olarak bir yasak olmasa da sahada, kente herhangi bir yardımın girmesi fiilen engelleniyor." diye konuştu.

Gazeteciden Acil Çağrı: "Stoklar Tükeniyor"

Gazeteci Rêdwan Bêzar da Kobani’den paylaştığı bir videoyla kentin tamamen kuşatıldığı uyarısında bulunarak, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yakıt, ilaç ve bebek maması gibi temel ihtiyaçların tükenme noktasına geldiğini duyurdu.

Binlerce Göçmen Kente Sığındı

Edinilen bilgilere göre Tel Semen Kampı ile Ayn İsa, Rakka ve Girê Spî (Tel Abyad) bölgelerinden kaçan binlerce Kürt göçmenin de Kobani’ye sığınması, kentteki insani yükü daha da ağırlaştırdı. Yerel kaynaklar, kentin kurtarılması ve gıda ulaştırılması için küresel bir kampanya başlatılması çağrısında bulunuyor.

SOHR'dan "Felaket" Uyarısı

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kobani ve çevre köylerindeki duruma ilişkin sert bir uyarı yayınladı.

SOHR, Suriye Hükümet güçleri ve silahlı grupların ağır kuşatması nedeniyle bölgenin büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Gözlemevi; Şam yönetiminin kuşatması, temel ihtiyaçların engellenmesi ve uluslararası toplumun sessizliğinin, Kobani halkının yaşam koşullarını her geçen gün daha da kötüleştirdiğini vurguladı.