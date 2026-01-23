Ayşegül Doğan: Kürt halkının kazanımları bir tehdit olarak görülmemeli

22 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Kürt halkının kazanımlarının kimse için tehdit oluşturmadığını vurgularken, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki iyi ilişkilerin Rojava için de model olması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, bugün (23 Ocak 2026 Cuma) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türk-Kürt dostluğunun pekiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, gerçek bir kardeşliğin inşası için Kürt halkının kazanımlarının bir tehdit olarak değil, kabul edilmesi gereken bir realite olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Doğan, "Tarihsel süreçte Kürt halkı coğrafi sınırlarla bölünmüş olsa da kalben bir bütündür." dedi.

Kürt sorununun çözümü noktasında net mesajlar veren Doğan, "Kürt bireyinin lugatında ve kültüründe sınır kavramı yoktur. Bunu binlerce kez yineledik; Kürt halkının hak ve taleplerinin kabul edilmesi ve resmiyet kazanması şarttır.” diye konuştu.

“Kürtler varlığını korumaktadır ve kimliksiz bırakılmayı artık kabul etmemektedir.” diyen Ayşegül Doğan, Kürt dili ve kimliğinin hiçbir ülke için tehdit olmadığını vurguladı.

Türkiye ve Suriye'deki barış süreçlerinin pozitif bir zeminde ilerlemesi gerektiğini kaydeden Doğan, bu konudaki çabalarının süreceğini, önümüzdeki günlerde muhalefet dahil siyasi partilerle bir dizi görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki mevcut ilişkilere de değinen Doğan, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Doğan, söz konusu ilişkilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasında çok iyi ilişkiler var; bu hepimiz için bir umut ve memnuniyet kaynağıdır. Aynı ilişkinin Türkiye ile Rojava arasında da tesis edilmesini ve geliştirilmesini talep ediyoruz. Suriye'de farklı milletler ve inançlar var, herkesin hakkı korunmalı. Eğer Türkiye barış konusunda öncü bir ülke olmak istiyorsa yol açıktır ve biz de bunu sonuna kadar destekleriz."