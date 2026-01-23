Başkan Barzani, İtalya'daki Kürdistan Bölgesi Temsilciliğini ziyaret etti

1 saat önce

İtalya'da üst düzey diplomatik temaslarını sürdüren Başkan Mesud Barzani, Roma'daki Kürdistan Bölgesi Hükümeti Temsilciliğini ziyaret etti.

İtalya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam eden Başkan Barzani, bugün (23 Ocak 2026, Cuma) Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Roma'daki temsilciliğine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Başkan Barzani ziyaret kapsamında temsilcilik yetkilileri ve personeliyle kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, temsilciliğin mevcut çalışma koşulları, yürütülen faaliyetler ve Kürdistan Bölgesi ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına atılacak adımlar ele alındı.