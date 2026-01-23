Mazlum Abdi'den Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’nin tutumu için teşekkür

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürdistan Bölgesi liderleri ve halkının Rojava’ya yönelik duruşunun, Rojava halkı tarafından büyük saygı ve takdirle karşılandığını söyledi.

Mazlum Abdi, 23 Ocak 2026 Cuma günü, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Kürdistan Bölgesi liderleri ve halkının Rojava’ya yönelik sergilediği duruşa değindi.

SDG Genel Komutanı, “Bu aşamada, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlatılması amacıyla ABD arabuluculuğuyla koordineli olarak siyasi çabalara destek vermeye devam eden Başkan Mesud Barzani ve Sayın Neçirvan Barzani'nin gayretlerinden dolayı son derece minnettarız.” dedi.

Abdi, "Kürdistan Bölgesi'nin, liderleri ve halkı da dahil olmak üzere, konumu halkımız tarafından büyük saygı ve takdirle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile dün (22 Ocak 2026) bir araya gelen Mazlum Abdi, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Erbil'de ABD'li askeri ve diplomatik bir heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Abdi, görüşmenin bölgenin güvenlik durumunu ele almak ve Suriye'deki yeni yönetimle siyasi müzakereleri başlatmanın bir yolunu bulmak amacıyla yapıldığını belirtmişti.

SDG Genel Komutanı, Washington'ın desteğinin ve Donald Trump'ın ateşkes süreci ile savaşın durdurulmasına yönelik politikalarının ciddi bir öneme sahip olduğunu ve takdire şayan olduğunu ifade etmişti.