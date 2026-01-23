Bayındır: Rojava bombalanırken Kuzey'de barıştan söz edilemez

1 saat önce

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik bombardımanları devam ederken içerde bir barış sürecinden bahsedilemeyeceğini vurguladı.

DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, yaptığı açıklamada Rojava'daki top sesleri altında Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de barış ikliminin oluşturulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Bayındır, Kürt halkının tek bir ulus olduğu gerçeğini kabul ettirmek ve pekiştirmek için tüm güçleriyle mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

Gerilimin başladığı ilk günden bu yana aynı noktada durdukları değerlendirmesini yapan Bayındır, "Rojava Kürdistanı'ndan yükselen tank ve top sesleri, Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de yürütülmek istenen barış süreci söylemleriyle hiçbir şekilde örtüşmüyor." dedi.

Bayındır, Kürt halkının bölünmüşlüğü asla kabul etmediğini, tek bir halk olduğu gerçeğini her türlü eylem ve savunmayla gündemde tutmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Türk yetkililerin Kürt meselesinin karakterini doğru okuması gerektiğini savunan Bayındır, sorunun kapsamlı ve bütüncül olduğunu vurguladı.

Bayındır, "Bir bölgede askeri saldırılar düzenleyip, diğer bir bölgede barış ve çözümden bahsetmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kürdistan'ın etkin siyasi güçlerinden biri olan DBP, Kürdistan'ın parçaları arasındaki bağın güçlenmesine yaptığı vurgularla biliniyor. Türkiye'nin farklı bölgelerdeki askeri operasyonlarının sürdüğü bir dönemde gelen bu açıklamalar; Kürt siyasi taraflarının, Ankara üzerinde baskı oluşturmak ve siyasi hakları elde etmek adına ulusal birliği ve ortak tutumu yegane strateji olarak gördüğünü ortaya koyuyor.