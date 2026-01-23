BM: Şam yönetimi Hol Kampı'na erişimi engelliyor

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye Hükümet güçlerinin, dünyanın en tehlikeli kampı olarak bilinen Hol Kampı'na yardım ekiplerinin girişine izin vermediğini duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Suriye Sözcüsü Celine Schmitt, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz son üç gündür Hol Kampı çevresine ulaşmış durumda ancak kampı kontrol eden Suriye Hükümet güçleri tarafından engelleniyorlar. Güvenlik durumunun istikrarsızlığı ve kötüleşmesi gerekçe gösterilerek kampa girmemize ve yardım ulaştırmamıza izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Haseke vilayetinin güneydoğusunda yer alan Hol Kampı, dünyanın en tehlikeli kamplarından biri olarak kabul ediliyor. Kampta, çoğunluğu farklı milliyetlerden DAİŞ mensuplarının aileleri ve çocuklarından oluşan 43 binden fazla kişi barınıyor.

Kamp içindeki durum son dönemde daha da karmaşık bir hal aldı. DAİŞ’in uyuyan hücreleri, kamp içinde sürekli kargaşa çıkarmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Daha önce Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve İç Güvenlik Güçleri (Asayiş), kampta silahlanmayı önlemek ve radikal ideolojilerin yayılmasını engellemek amacıyla düzenli güvenlik operasyonları yürütüyordu.

SDG, Suriye Arap Ordusunun saldırıları nedeniyle 20 Ocak 2026 Salı akşamı güçlerini kamptan resmen çektiğini duyurmuştu.

SDG'den yapılan açıklamada, uluslararası toplumun Suriye ordusunun Rojava'ya yönelik saldırılarına sessiz kalması ve DAİŞ sorununa çözüm bulma konusundaki ciddiyetsizliği eleştirilmişti.

Açıklamada, "Uluslararası toplumun sorumluluk almaması nedeniyle, güçlerimizi Hol Kampı'ndan çekmek ve tehdit altındaki Kuzey Suriye kentlerini savunmak üzere yeniden konuşlandırmak zorunda kaldık." denilmişti.

Öte yandan, Kuzeydoğu Suriye Kampları Sorumlusu Şeyhmus Ahmed, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada kampın nüfus yapısına dair verileri paylaştı.

Ahmed, Hol Kampı'nda şu an 23 bin kişinin bulunduğunu, bunların yaklaşık 15 bininin Suriyeli, 3 bini Iraklı olmak üzere yaklaşık 6 bininin ise yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Şeyhmus Ahmed ayrıca Roj Kampı'nda da 2 bin 500 kişinin bulunduğunu, bunların 2 bin 300'ünün yabancı, geri kalanının ise Suriye ve Irak vatandaşı olduğu bilgisini verdi.