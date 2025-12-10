Nuri Maliki: Güçlü bir hükümet kurmaya kararlıyız

39 dakika önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri el-Maliki, "Irak'ın hem iç hem de dış sorunları çözmek ve ABD ile ilişkilerini geliştirmek için güçlü bir hükümete ihtiyacı var." dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Nuri Maliki, bugün (10 Aralık 2025 Çarşamba günü) ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris'i karşıladı.

Irak'taki siyasi ve güvenlik durumu ile yeni hükümetin kurulması konularının ele alındığı görüşmede Nuri Maliki, Koordinasyon Çerçevesi'nin, hem yurt içinde hem de yurt dışında çözülmemiş sorunları çözebilecek ve başta ABD olmak üzere dünya ve bölgedeki tüm ülkelerle ilişkiler geliştirebilecek güçlü bir hükümet kurma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı, ABD ile Irak arasında varılan anlaşmalar çerçevesinde ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ise ülkesinin Bağdat ile ilişkileri geliştirme arzusunu ifade ederken, ABD'nin siyasi partilerle ilişkilerini sürdüreceğini belirtti.